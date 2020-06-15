Киев, , 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма. Об этом он заявил 15 июня во время допроса в Киевском апелляционном суде. Трансляцию ведет телеканал «Прямой».

"За потерю части территории, которую весь мир и международное право рассматривает как «российскую агрессию»… отвечает за это бывший президент Украины Янукович», — сказал он.

По мнению Порошенко, Янукович виноват, поскольку якобы «пригласил» войска РФ в Крым.

По оценке журналистов, суд снял около 70% вопросов защиты Януковича, поскольку они не касались событий февраля-марта 2014 года в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году произошёл государственный переворот в Киеве, после чего Крым воссоединился с Россией.

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