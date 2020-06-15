Иерусалим, , 13:11 — REGNUM Россия присоединилась к хору международных голосов, предостерегающих Израиль от осуществления его плана аннексии поселений на Западном берегу реки Иордан, передает 15 июня Jerusalem Post.

На приеме в честь российского Национального дня, который проходил в Яффе на прошлой неделе, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов разъяснил позицию, что реализация намерений применить израильский суверенитет к частям Западного берега была бы очень опасным развитием событий.

Аннексия Израилем части палестинских территорий перечеркнет перспективы палестино-израильского урегулирования и спровоцирует новый виток насилия.

Посол подтвердил принципиальную позицию в пользу двухгосударственного решения проблемы на общепризнанной международно-правовой основе. Он также подчеркнул необходимость скорейшего возобновления прямых переговоров между израильской и палестинской сторонами под эгидой ООН для урегулирования всех вопросов окончательного статуса и достижения всеобъемлющего мирного соглашения на основе резолюций ООН и Арабской мирной инициативы.