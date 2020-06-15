Уагадугу, , 12:59 — REGNUM Вооруженные силы Буркина-Фасо продолжают операцию против исламистских боевиков группировки «Фронт освобождения Макина». Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на военные источники.

По информации радиостанции, в течение нескольких месяцев военнослужащие специальных антитеррористических подразделений армии Буркина-Фасо производят задержания участников группировки, которые намерены закрепиться в районе на границе страны с Ганой и Кот-д'Ивуаром.

«Наши спецподразделения все еще продолжают производить аресты боевиков», — заявил высокопоставленный представитель армии Буркина-Фасо на условиях анонимности.

Он добавил, что основная цель военнослужащих в операции — крепости, которые боевики создали по обе стороны от границы с Кот-д'Ивуаром.

Как отмечают репортеры, недавно члены «Фронта освобождения Макины» совершили нападение на блокпост в Кот-д'Ивуаре.

По сообщению военных источников, члены группировки не были разбиты в ходе операции «Комоэ», поскольку им удалось скрыться в лесах.

«Даже если нам и удалось ликвидировать их в ходе операции «Комоэ», группировка все еще контролирует данный регион», — сообщил другой высокопоставленный военнослужащий.

По мнению исследователя Мухаммаду Савадого, ведение операции будет затруднено без участия Ганы.