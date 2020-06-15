Москва, , 12:49 — REGNUM Объявленные президентом РФ Владимиром Путиным приоритеты председательства России в ОДКБ являются руководством к действию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Объявленные президентом России приоритеты председательства, так же, как и другие решения глав наших государств, являются руководством к действию, основным ориентиром в работе по сближению и гармонизации законодательств наших стран», — заявил Володин.

Президент РФ в ходе ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке поставил задачу содействовать обеспечению коллективных интересов государств — членов ОДКБ через расширение политического сотрудничества и координацию позиций, формировать благоприятные условия для безопасного и стабильного развития государств — членов ОДКБ, реализации Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года, отметил Володин.

Второй приоритет связан с развитием сил и средств системы коллективной безопасности.

Еще один приоритет — совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ, в том числе работы Центра кризисного реагирования Организации и механизмов информационного взаимодействия с уполномоченными органами управления государств — членов ОДКБ.

«Планируем и дальше его использовать для противодействия общим угрозам и вызовам, в том числе для обеспечения биологической безопасности», — сказал Володин.

Также среди приоритетов — совместная борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Пятый приоритет касается развития миротворческого потенциала ОДКБ, подготовки Коллективных миротворческих сил ОДКБ к участию в операциях по поддержанию мира.

Кроме того, необходимо укреплять сотрудничество, устанавливать партнерские связи ОДКБ с международными организациями и заинтересованными организациями, отметил спикер Госдумы.

«Считаем также необходимым продолжить практику принятия Парламентской Ассамблеей ОДКБ политических заявлений для обозначения наших общих подходов по приоритетной повестке», — сказал Володин.

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