Москва, , 12:48 — REGNUM Протесты в США прошли наиболее активную фазу и теперь поддерживаются примерно в неизменном масштабе. Об этом 15 июня заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Что касается сегодняшней ситуации, то мне кажется, что в каком-то смысле эти события выходят на плато. В политике в тех событиях, что происходят в американских городах, мы тоже можем это наблюдать», — заявил Лепехин.

По его словам, в стране сохраняются лишь отдельный очаги протеста, где события развиваются по нарастающей, но они сохраняют свой локальный характер.

«Есть такие города, как Сиэттл и Атланта, где, по крайней мере, эти события, можно считать, идут по нарастающей. Но в целом в США мы не видим того, чтобы организаторы этих событий добились каких-то серьёзных результатов», — указал он.