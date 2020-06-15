Иерусалим, , 12:53 — REGNUM Минздрав Израиля ведет переговоры с фирмой-производителем вакцины от коронавируса. Почему именно эта вакцина может свести на нет коронавирусную угрозу, обсуждают «Вести» (Израиль).

Вакцина американской компании Moderna, которой и заинтересовался израильский минздрав, выходит на этап завершения испытаний. Ее безопасность и эффективность была доказана в ходе эксперимента, поставленного на 45 добровольцах. Интересно, что уровень выработки антител к коронавирусу у привитых этой вакциной даже выше, чем у переболевших COVID-19.

Интересен механизм действия этой вакцины, получившей название mRNA-1273. Вакцина подавляет синтез белка оболочки вируса не давая образоваться «шипам» на его поверхности. Уровень заражения резко падает, что дает иммунной системе дополнительные преимущества. Moderna планирует наладить массовое производство вакцины к середине 2021 года. Впрочем, другие компании, включая китайскую Can Sino, ненамного отстают со своими разработками вакцин от коронавируса.