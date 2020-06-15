Москва, , 13:16 — REGNUM В отличие от выборов главы государства, голосование по поправкам к Конституции РФ, если голоса граждан России распределятся в пропорции 50 на 50, то дальнейшее решение будет принимать ЦИК РФ, отменив результаты голосования на участке, где голоса не распределились в такой пропорции. Об этом ИА REGNUM заявила адвокат Московской коллегии адвокатов «Рубасская и партнеры» Софья Рубасская.

«Условия признания поправок принятыми или отклоненными прописаны в самом законе о поправках к Конституции РФ. Изменения в Конституцию будут считаться одобренными, если за них проголосовало более половины граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании. При этом порог явки отсутствует. В то же время, если голоса разделятся ровно 50:50, то поправки будут считаться не принятыми, но и не отклоненными. Возникнет ситуация, разрешить которую сможет лишь ЦИК РФ, отменив результаты голосования на участке, где голоса не распределились в такой пропорции. В отличие от выборов главы государства, такого действия в данном случае будет достаточно. И тогда будет ясно, проголосовали за внесенные поправки 50% российских граждан, принявших участие в голосовании, или нет», — пояснила она.

Рубасская отметила, что если за поправки проголосует менее 50% граждан РФ, принявших участие в голосовании, то поправки не считаются одобренными и не вступят в силу. Соответственно, либо от идеи их принятия придется отказаться вовсе, либо придется вносить корректировки в уже имеющиеся поправки и в обновленном виде вновь выносить их на общенародное голосование. В последнем случае, разумеется, потребуется довольно кропотливая и обстоятельная работа над новыми поправками, с предварительным анализом общественного мнения граждан России.

«Если за предложенные поправки проголосует более 50% россиян, принявших участие в общенародном голосовании, то они будут считаться вступившими в силу со дня опубликования официальных результатов общенародного голосования. Президентом Российской Федерации в данном случае будет издан официальный указ об опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками и указанием даты их вступления в силу», — заявила Рубасская.