Кострома, , 12:33 — REGNUM В Костромской области стали известны имена первых шести претендентов на губернаторское кресло — передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на облизбирком. О желании баллотироваться на пост главы региона заявили:

Администрация Костромской области

Сергей Ситников — действующий губернатор региона, выдвинутый на выборы региональным отделением «Единой России».

Сергей Ситников Adm44.ru

Георгий Тащиев — пенсионер, идущий от партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Георгий Татищев Георгий Татищев

Владимир Безрук — заместитель генерального директора в охранной фирме «Аргус — Регион 1», выдвинутый политической партией «Казачья партия Российской Федерации»

Александр Плюснин — председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», председатель комитета Костромской областной думы по здравоохранению, социальной политике и занятости населения.

Александр Плюснин kostroma.spravedlivo.ru

Руслан Федоров — руководитель регионального отделения «ЛДПР», помощник депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Андрея Свинцова по работе в Костромской области.

Руслан Федоров Страница Руслава Федорова в ВКонтакте

Татьяна Торопыгина — ведущий инженер отдела обработки документов и обеспечения учетных действий No 1 филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области», выдвинутая политической партией «Партия Прогресса».

Прием заявлений на участие в выборах губернатора закончится 30 июня. Всем кандидатам предстоит пройти «муниципальный фильтр» — собрать подписи депутатов и глав муниципальных образований на местах. Выборы губернатора Костромской области, депутатов областной Думы и Думы города Костромы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

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