Москва, , 12:39 — REGNUM Российские паспорта являются историческим свидетельством того, как жители Донбасса отреагировали на действия Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на отказ министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы признавать российские паспорта жителей Донбасса.

Кулеба ранее назвал российские паспорта жителей Донецкой и Луганской Народных Республик «филькиной грамотой». Захарова напомнила, что так Иван Грозный называл письма митрополита Московского и всея Руси Филиппа II, в которых тот обличал зверства опричников.

Потому, добавила она, эти документы не так просты, как кажутся. Они не только позволили жителям Донбасса свободно приезжать в Россию, но и стали историческим свидетельством ответа республик на многолетние зверства киевского режима.

«Мощно Дмитрий Иванович сравнил, конечно. Главное, не останавливаться», — написала Захарова в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР подписал в 2019 году российский президент Владимир Путин.

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