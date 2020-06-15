Москва, , 12:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит потенциал ОДКБ в реагировании на вызовы, в частности, на пандемию коронавируса.

Пандемия, с которой столкнулось человечество, повлияла на людей, экономику каждой страны, стала серьезной проверкой эффективности международных институтов и организаций, отметил Володин.

«Хочу подчеркнуть, что потенциал ОДКБ для реагирования на такого рода вызовы в интересах обеспечения благополучия граждан наших стран должен быть усилен», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Он уточнил, что речь идет о координации действий стран — участниц ОДКБ.

ПА ОДКБ — международная парламентская организация в сфере безопасности, объединяющая парламенты шести государств: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ускорить принятие модельных законов в рамках ПА ОДКБ.

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