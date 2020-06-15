Москва, , 12:29 — REGNUM Работа Москвы и Парижа над визитом французского президента Эммануэля Макрона в Россию ведется, и он может состояться в скором времени. Об этом 15 июня рассказал заместитель главы МИД России Александр Грушко во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по международным делам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В повестке дня остается визит президента Макрона в Российскую Федерацию, мы над этим работаем», — заявил Грушко.

Также он отметил, что на данный момент точные сроки такого визита неизвестны, однако существует уверенность, что он может пройти в скором времени.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 июня стало известно, что глава Франции Эммануэль Макрон направил поздравление президенту России Владимиру Путину и всему российскому народу в связи с Днем России.