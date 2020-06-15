Магас, , 12:20 — REGNUM Мэр Магаса Руслан Арсамаков покинул свой пост, проработав на этой должности меньше года. О своей отставке чиновник объявил 15 июня на совещании в администрации города, сообщается на странице мэрии в Instagram.

Несколько дней назад ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Арсамаков написал заявление об увольнении по собственному желанию, а глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов данное заявление подписал. Однако пресс-служба мэрии тогда опровергла эту информацию.

«Сегодня, 15 июня, глава города Магас Руслан Арсамаков на планерном совещании официально объявил о своей отставке», — сказано в публикации. Официальная причина отставки не сообщается.

Арсамаков в октябре 2019 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Магаса, а в ноябре того же года депутаты горсовета избрали его мэром столицы Ингушетии. Перед этим он был директором муниципального казенного учреждения «Электросети Магаса».