Подгорица, , 12:16 — REGNUM Священники Сербской православной церкви Мирцета Шливанчанин и Желько Чалич задержаны черногорской полицией за организацию протестных шествий в Подгорице и Даниловграде. В них приняли участие более 200 человек, что нарушает ограничительные меры национального координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Прихожане в Даниловграде уже собрались на протестную акцию около полицейского участка в связи с задержанием священника.

Напомним, что протестные шествия после молебнов против принятия закона о свободе вероисповедания возобновились в стране с 14 июня.

Управление полиции возбудило несколько уголовных дел против лиц, ответственных за собрания, в которых приняли участие более 200 человек.

Как данным издания «Победа», полиция подсчитала, что на литургии в Подгорице было немногим более 5000 человек, от трех до трех с половиной тысяч в Никшиче и около 500 сторонников СПЦ в Плевле.

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