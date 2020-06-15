Архангельск, , 12:12 — REGNUM ЛДПР выдвинула своего кандидата в губернаторы Архангельской области — депутата областного собрания Сергея Пивкова. Об этом иа сообщили в региональном отделении.

«Благодарю Председателя ЛДПР В.В. Жириновского, членов Высшего Совета ЛДПР и депутата-куратора О.Л. Лаврова, а также делегатов Конференции АРО ЛДПР и всех однопартийцев за оказанное доверие и выдвижение кандидатом на должность Губернатора Архангельской области! Не подведу!!!», — написал на своей странице «Вконтакте» Пивков.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Архангельской области состоятся 13 сентября 2020 года. Документы в избирком для регистрации уже подал врио губернатора Александр Цыбульский.