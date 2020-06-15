Москва, , 12:11 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ускорить принятие модельных законов в рамках ПА ОДКБ.

«В рамках программы по гармонизации и сближению законодательства принят 31 модельный акт из 43. Работу необходимо ускорить, чтобы вынести оставшиеся 12 модельных актов на рассмотрение в осеннюю сессию и выполнить намеченное на 2016−2020 годы», — заявил Володин в ходе заседания Совета ПА ОДКБ, которое впервые проходит в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что имплементации принятых модельных актов в национальное законодательство стран-участниц создает единое правовое поле безопасности, отмечается на сайте нижней палаты парламента.

ПА ОДКБ — международная парламентская организация в сфере безопасности, объединяющая парламенты шести государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

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