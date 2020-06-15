Подгорица, , 12:13 — REGNUM Правоохранительные органы Черногории арестовали двух священников Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви за участие в акции протеста. Об этом 15 июня сообщают местные СМИ.

Проповедники обвиняются в организации беспорядков и нарушении карантинных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее правительство Черногории объявило страну «зоной, свободной от коронавирусной инфекции», сняв ряд запретительных мер, в частности на туризм. Однако запреты на общественные собрания, численностью свыше 200 человек, не были сняты.

Напомним, акции протеста в стране возобновились в воскресенье, 14 июня. Верующие Черногории протестуют против закона о свободе вероисповедания.