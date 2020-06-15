Киев, , 12:08 — REGNUM В Киевском апелляционном суде прошёл допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о «госизмене» беглого экс-президента Виктора Януковича, сообщил 15 июня телеканал «Прямой».

Порошенко вызвала на допрос сторона защиты бывшего президента в рамках рассмотрения апелляции по делу о госизмене. В ходе допроса Порошенко подтвердил, что был политическим оппонентом Януковича в 2014—2015 годах.

Напомним, ранее соратница Януковича Анна Герман заявила, что тот сбежал с Украины в 2014 году, чтобы «предотвратить» ещё большее кровопролитие, нежели то, которое продолжается более шести лет в Донбассе.

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