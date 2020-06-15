Москва, , 12:05 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил создать две Америки для решения расовых проблем, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

«В США проблема черных и белых неискоренима, примирить их раз и навсегда тяжело, периодически конфликты всё равно будут происходить. Поэтому нужно создать две Америки — черную и белую», — предложил Жириновский.

По его мнению, следует передать черным американцам два-три штата, например, на севере, ближе к Канаде.

«Там они смогут спокойно жить, а белые оттуда уедут. Там будет своя черная полиция, черные врачи, черные преподаватели, и они не будут сталкиваться с белыми. Может быть, даже ограничить въезд белых в эти штаты», — рассуждает депутат.

Кроме того, по его мнению, нужно начать помогать всем желающим черным американцам переселяться в Африку.

«Восточная Африка говорит по-английски, их там с удовольствием примут, дадут хорошую работу, жильё», — полагает Жириновский.