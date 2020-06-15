Архангельск, , 12:04 — REGNUM Врио губернатора Александр Цыбульский подал документы в избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в губернаторы региона. Об этом Цыбульский сообщил в своем Instagram.

Глава региона идет на выборы от партии «Единая Россия».

Напомним, Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области 2 апреля после досрочной отставки Игоря Орлова, который не собирался покидать пост губернатора и заявлял о намерении принять участие в предстоящих выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Архангельской области состоятся 13 сентября 2020 года.