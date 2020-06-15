Иерусалим, , 12:12 — REGNUM Попытка прекратить выплаты зарплат семьям убийц и террористов из Палестинской автономии (ПА) продержалась недолго. Об этом сообщает «7 канал» (Израиль).

Около месяца проработал приказ командующего центральным округом армии обороны Израиля, обязывавший банки ПА прекратить выплаты семьям схваченных террористов и убийц. В случае невыполнения предписаний, банки попадали под тяжелые санкции.

Новый министр обороны Бени Ганц счел этот приказ рискованным и приостановил на 45 дней с целью проверки его влияния на эскалацию напряженности между ПА и Израилем.

Это решение вызвало негодование правых политических сил, а бывший министр обороны Израиля Нафтали Беннет заявил, что замораживание приказа о запрещении «выплат за терроризм» стало возможным из-за давления ПА на недавно сформированное правительство Израиля.