Джакарта, , 11:53 — REGNUM Вместе с двенадцатью другими странами-членами Организации Объединенных Наций (ООН) Индонезия стала инициатором совместного заявления по борьбе с распространением дезинформации, связанной с пандемией, сообщает Antara.

«Индонезия всегда пыталась выдвигать факты и официальные источники, связанные с COVID-19, чтобы избежать появления ошибочного восприятия информации», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Двенадцатью странами, которые стали также инициаторами совместного заявления, являются ЮАР, Австралия, Чили, Грузия, Индия, Латвия, Ливан, Маврикий, Мексика, Норвегия, Франция и Сенегал. 132 из 193 государств-членов ООН поддержали это заявление.

В совместном заявлении было указано, что «инфодемия» (термин, используемый Генеральным секретарем ООН для обозначения распространения дезинформации) может быть такой же опасной для здоровья и безопасности человека, как и сама чума.

«По этой причине мы призываем все стороны немедленно прекратить распространение дезинформации и прислушаться к рекомендациям ООН по решению этой проблемы», — говорится в одном из пунктов совместного заявления.

Постоянный представитель Индонезии при ООН в Нью-Йорке Диан Трианшах Джани заявил, что эта инициатива может также повысить осведомленность общественности о поиске информации из надежных источников.

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