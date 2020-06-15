Киев, , 11:52 — REGNUM На Украине сегодня, 15 июня, одной из центральных тем политической повестки остается якобы владение одним из лидеров оппозиции Виктором Медведчуком долей в телеканале «1+1», который до того в украинском медиа-пространстве считался полностью подконтрольным олигарху Игорю Коломойскому.

ИА REGNUM напоминает, что ранее одно из украинских СМИ сообщило, что супруга Медведчука, телеведущая Оксана Марченко — конечный бенефициарный владелец компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов. При этом, согласно информации источника, эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1». Резонанс данная история получила потому, что поддержка телеканала «1+1» стала одним из ключевых факторов победы Владимира Зеленского на президентских выборах-2019. Именно этот телеканал был базовым для показа сериала «Слуга народа» и шоу «Квартал 95».

Политический эксперт Андрей Загреба в своем комментарии обращает внимание на любопытный аспект — получается, что Зеленский и весь «Квартал-95» уже много лет как работали на Медведчука.

«Помните, как в конце 2016 года телеканал «1+1» устроил истерику из-за того, что Нацрада попросила у них справку о конечных бенефициарах? Помните, как всё «честные журналисты» канала и сотни их «независимых» друзей дружно защищали грязную тайну о том, что «1+1» с 2012 года владеет Виктор Медведчук? А ведь тогдашний гендиректор Александр Ткаченко — нынешний министр культуры — в 2016-м подал Нацраде фальшивую справку. В ней вместо Медведчука в качестве владельцев телеканала указал Суркисов (украинские бизнесмены и политические деятели братья Суркисы — ред.)», — анализирует ситуацию эксперт.

Загреба также напомнил о выступлении нынешней главы Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольги Герасимюк, где она тоже защищает «1+1», который скрывает, что одним из совладельцев телеканала является Медведчук.

«Тогда Герасимюк, просто рядовой член Нацсовета, становилась на защиту «1+1», не желающего обнародовать своего владельца Медведчука… Я для себя все выводы про «1+1» сделал уже давно», — заключил политолог.