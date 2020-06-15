Тбилиси, , 11:49 — REGNUM Батуми недавно посещали подчиненные главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. К таким выводам пришли в телекомпании «Мтавари архи» на основании фотографии.

15 июня журналисты телеканала разместили фото, где за рулем автомобиля сидит мужчина в форме с маскировочной окраской, а на рукаве у него нашит шеврон с флагом Чечни. Автор фотоснимка Вано Надирадзе рассказал, что сделал его несколько месяцев назад в Батуми.

«Фактически, со своим флагом, в своей форме здесь находился наш враг. Понятно, что человек на кадрах либо чей-то водитель, либо личный охранник. Скорее всего он ждал, пока начальник был на переговорах», — заявил Надирадзе.

Надирадзе призвал грузинские спецслужбы расследовать данный случай. Почему он не сообщал о снимке несколько месяцев, автор фотоснимка не сообщил.