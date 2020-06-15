Белград, , 12:09 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 14 июня заявил, что успех возобновленного диалога между Сербией и Косово будет зависеть от того, будут ли косовары готовы пойти на компромисс.

В эфире сербского телеканала TV Pink политик заявил, что «если они считают компромиссом и решением ситуацию, когда мы просто признаем Косово, то они должны понимать, что это нереально и никто не может требовать такого».

При этом глава сербского МИД признал, что пока неясно, что же может дать косовская сторона Сербии в обмен на признание:

Присутствует желание ускорить переговоры, но не хватает идей о возможном компромиссе.

Политик подчеркнул, что целью сербского МИД является защита национальных и государственных интересов Сербии:

Дай Бог, нам удастся решить это и соблюсти наши национальные интересы, но мы не очень большие оптимисты.

Глава сербского МИД повторил идею посла России в Белграде о том, что любое заключенное соглашение по Косово должно быть верифицировано Советом Безопасности ООН.

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