Киев, , 11:45 — REGNUM У Киева не хватило сил в 2014 году, чтобы «утопить в крови» российские войска в Крыму, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в интервью в эфире «Пятого канала».

«Хотя бы десятая часть была бы у меня того, что мы имели на начало 2019 года, я бы в крови российские войска попробовал бы утопить в Крыму, сбросить в Чёрное море», — сказал он.

По оценке Турчинова, на начало 2019 года Украина имела одну из самых боеспособных армий в Европе.

Он отметил, что с Россией нельзя договариваться, поскольку РФ «считается только с силой».

Напомним, Турчинов узурпировал должность президента Украины после государственного переворота в 2014 году. Именно он отдал преступный приказ о начале карательной операции в отношении жителей Донбасса, тем самым развязав гражданскую войну на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Украину постоянным источником террористической угрозы для жителей полуострова, напомнив о попытках заслать диверсантов, а также о водной блокаде Крыма.

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