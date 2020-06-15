Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:36 — REGNUM У мэра Новокузнецка новый заместитель по социальным вопросам. Им стал теперь уже бывший директором городской школы № 81 Егор Сазанович.

«Сегодня, 15 июня 2020 года на должность заместителя главы города по социальным вопросам назначен Сазанович Егор Дмитриевич, 1984 года рождения», — сообщили «Газете Кемерова» в пресс-службе мэрии города.

По данным издания, Сазанович окончил Кузбасскую государственную академию с присуждением квалификации «учитель истории».

Ранее эту должность занимал Григорий Вержицкий, в кабинете которого в марте 2020 года прошли обыски.