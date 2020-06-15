Джакарта, , 11:24 — REGNUM Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай договорились расширить сотрудничество в цифровой экономике, сообщает Antara.

Министр промышленности и информационных технологий Китая Мяо Вэй отметил расширение сотрудничества в области телекоммуникационных сетей на основе сети 5G.

Генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой считает, что цифровая экономика АСЕАН вырастет с 1,3% ВВП в 2015 году до 8,5% ВВП в 2025 году.

По его словам, Китай находится на переднем крае развития цифровой инфраструктуры, поэтому он становится важным партнером АСЕАН в деле улучшения цифрового экономического развития в регионе.

Напомним, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии стала крупнейшим торговым партнером Китая в январе-мае 2020 года, увеличившись примерно на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Объем торговли в январе-мае составил 14,7% от общего объема внешней торговли Китая.