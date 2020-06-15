Стокгольм, , 11:16 — REGNUM 15 июня политический обозреватель шведского издания SVT Nyheter Матс Кнутсон опубликовал статью, в которой представил свое видение нарастающих противоречий в шведской политике в связи с пандемией коронавируса. Кнутсон подчеркивает, что кризис, вызванный пандемией, ставит премьер-министра Швеции Стефана Лёвена в нелегкое положение. В то время, когда власти остальных стран контролируют распространение SARS-CoV-2 у себя дома и медленно, но верно открывают свои границы, Лёвену становится все труднее отбиваться от нарастающей критики, учитывая высокие показатели смертности и уровень распространения коронавирусной инфекции в Швеции.

Кнутсон пишет, что одна европейская страна за другой теперь открывают свои общества после локдауна, заключавшемся в установлении жесткого карантина. Ограничения на внутренних границах между странами Европейского союза также ослабевают. Однако путешественникам из Швеции особо не рады. Все дело в том, что распространение инфекции в маленькой северной стране здесь обширно, что не может не представлять собой определенный инфекционный риск для других европейских стран.

Со своей стороны Кнутсон отмечает, что несмотря на наличие определенного консенсуса в отношении Швеции, ее премьер-министр Стефан Лёвен не хочет признавать, что шведская стратегия в деле обуздания коронавируса потерпела неудачу. Послание премьер-министра заключалось в том, что сейчас еще слишком рано делать какие-либо определенные выводы. Однако, как иронично пишет Кнутсон, критика европейцев, направленная против Швеции, теперь сменилась на действия, а именно — закрытые границы, что не может не создавать Лёвену еще большие проблемы как на международном уровне, так и в области внутренней политики.