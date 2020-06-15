Стокгольм, , 11:13 — REGNUM Согласно мнению органа Европейского союза, специализирующегося на вопросах инфекционного контроля, Швеции удалось прекратить распространение коронавируса на своей территории наихудшим образом. Однако премьер-министр Швеции Стефан Лёвен категорически не согласен с таким утверждением, так как полагает, что «нет никакой наихудшей статистики по данному вопросу», которая бы демонстрировала обратное. Об этом 14 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

Журналисты шведского издания отметили в своей статье, что их коллеги из иностранных средств массовой информации приводили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом в своих новостных материалах «в качестве примера ужаса». Поэтому неудивительно, что некоторые страны Европейского союза классифицируют Швецию как страну, представляющую для них высокий уровень инфекционного риска. Поэтому когда страны Северной Европы начинают открывать свои границы друг для друга, граница для шведов по-прежнему остается закрытой.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Швеция справляется с проблемой пандемии коронавируса с наихудшими результатами. Так, на прошлой неделе в Швеции было зарегистрировано наибольшее количество новых случаев инфицирования на всей территории Европейского союза. Другим аргументом в пользу своего заключения специалисты посчитали тот факт, что на прошлой неделе во Франции было зарегистрировано вдвое меньше случаев новых заражений вирусом, чем в Швеции, несмотря на то, что во Франции население намного больше.

В то же время премьер-министр Швеции заявил о своем несогласии с выводами европейского агентства:

«Нельзя просто брать какую-либо одну неделю или несколько дней, и сказать, что это представляет собой целую картину. Есть страны, которые находятся в худшем положении, чем мы, и есть некоторые страны, которые находятся в лучшем положении. В Швеции нет никакой наихудшей статистики по данному вопросу».