Талса, США, , 11:15 — REGNUM Высокопоставленный чиновник здравоохранения в Оклахоме хочет, чтобы президент США Дональд Трамп отложил свой митинг на неопределенный срок из-за опасений, что мероприятие может увеличить число случаев заражения коронавирусом. Об этом он сообщил изданию Tulsa World.

Директор Департамента здравоохранения города Талса Брюс Дарт подчеркивает, что город переживает значительное увеличение выявленных случаев заражения, что может быть опасно для участников митинга и президента.

«Я думаю, что для Талсы большая честь — когда есть действующий президент, который хочет приехать и посетить нашу общину, но не во время пандемии, — сказал он. — Я обеспокоен нашей способностью защитить любого, кто посещает большое мероприятие в помещении, и я также обеспокоен нашей способностью обеспечить безопасность президента».

В субботу, 13 июня, государственные чиновники города сообщили о 225 новых выявленных случаях заражения.