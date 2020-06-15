Абакан, , 11:09 — REGNUM Заместитель главы Хакасии сдала анализ на наличие новой коронавирусной инфекции. У её родственника ранее подтвердился диагноз. Она изолирована на две недели. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Заместитель главы Хакасии Татьяна Курбатова отправлена на самоизоляцию, — уточнили в региональной администрации. — У неё был зафиксирован семейный контакт, поскольку у родственника подтвердился COVID-19».

Отмечается, что анализ показал у чиновницы отрицательный результат, симптомы заражения также отсутствуют.

Курбатова курирует социальный блок и продолжает работу удалённо.