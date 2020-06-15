Вашингтон, , 11:09 — REGNUM «Самая нелепая» и «безответственная политическая идея», которую наблюдал за всю свою жизнь американский сенатор Рик Скотт, это предложение о роспуске полиции. Свое мнение об этом сенатор США высказывает в статье в издании Washington Examiner.

Несмотря на очевидную нелепость идей идеи, она действительно обсуждается, как будто в ней есть плюсы и минусы. Нет никаких «плюсов» в том, чтобы распустить полицию. Нет никаких внятных аргументов в пользу этого безумия, уверен сенатор.

«В последние дни я провел много времени в разговорах с сотрудниками правоохранительных органов. Уровень гнева и отвращения в правоохранительном сообществе к злодеяниям офицеров, причастных к убийству Джорджа Флойда, не поддается измерению. Бессердечное пренебрежение к человеческой жизни, проявившееся в убийстве мистера Флойда, смотреть труднее, чем любой фильм ужасов. В то время как подавляющее большинство полицейских во Флориде и по всей стране поддерживают свою клятву служить и защищать; люди правы, призывая к реформам и подотчетности, чтобы остановить плохих исполнителей. Мы должны найти способы обеспечить безопасность общин и защитить жизнь чернокожих с тем же рвением, с каким защищаются все жизни», — пишет политик.

Он подчеркивает, что расформирование или разоружение полиции — это не выход. Проще говоря, это опасное предложение, выдвинутое радикальными левыми, чья повестка, включая открытые границы и роспуск правоохранительных органов все больше принимается лидерами Демократической партии.