Брюссель, , 11:09 — REGNUM Главы внешнеполитических ведомств 27 стран Евросоюза и госсекретарь США Майк Помпео обсудят ближневосточное урегулирование, отношения с Китаем и ситуацию в Ливии в ходе видеоконференции 15 июня. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель ЕС.

Глава Госдепартамента США — специальный гость мероприятия, отметил он. На конференции пойдёт речь о Китае, мирном процессе на Ближнем Востоке, Восточном партнерстве, обстановки в Ливии, Восточном Средиземноморье и регионе Сахеля. Ещё одна тема мероприятия — последствия пандемии коронавируса для международных отношений.

Европейские министры намерены подтвердить неприемлемость аннексии палестинских территорий, уточнил представитель ЕС. Госсекретарь США, по его словам, сконцентрируется на КНР.