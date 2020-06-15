Лондон, , 11:01 — REGNUM Великобритания делает пробный шаг в своем медленном выходе из коронавирусной изоляции. С 15 июня в стране будут смягчены ограничительные меры, что позволит открыть магазины товаров не первой необходимости, а также некоторые общественные места, такие как зоопарки и тематические парки. Невозможно переоценить, насколько важно для премьер-министра Бориса Джонсона, чтобы это снятие прошло хорошо после нескольких болезненных недель, подчеркивает Тим Бейл, профессор политологии в Университете королевы Марии. Об этом сообщает CNN.

Его ответ на пандемию критиковался по всему политическому спектру, как и его обращение с недавними протестами Black Lives Matter. Наихудший сценарий заключается в том, что снятие карантина приведет ко второй волне заражений, что приведет к большему числу смертей и страна снова будет отправлена на карантин. Будет очень трудно объяснить это обществу, которое, несмотря на то, что в основном соблюдает ограничительные меры с марта, имеет самый высокий уровень смертности в Европе.

«Я не думаю, что будет преувеличением сказать, что его выживание в качестве премьер-министра окажется в опасности, если мы получим второй всплеск вируса, — говорит Тим Бейл. — Я не уверен, что он смог бы восстановить доверие общественности к своему правительству, если бы потребовалось что-то вроде возвращения к режиму изоляции. Правительство действительно должно сделать все правильно и молиться, чтобы это не было слишком рано, как утверждают некоторые люди».

Заявления о том, что блокировка снимается слишком рано, варьируются от статей в Guardian, где высказывается мнение, что Джонсон «видит опросы, а не науку» и «играет со здоровьем нации», до ученых, консультирующих правительство, которые назвали это «политическим решением».