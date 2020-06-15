Пермь, , 10:56 — REGNUM В Пермском крае на территории пенитенциарных учреждений будет работать 11 участков для голосования по поправкам к конституции РФ, сообщает пресс-служба краевого УФСИН.

Участки для голосования откроют в следственных изоляторах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, исправительных колонии №9 и №32, КТБ №7 и №17. Здесь возможность проголосовать получат 1 603 подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу.

Помимо этого, избирательным правом смогут воспользоваться 69 граждан, находящихся в УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр, где отбывают наказание осужденные к принудительным работам), а также 82 гражданина, которые находятся под домашним арестом.

Напомним, 1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. В Прикамье будет работать 1 802 участка для голосования.

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