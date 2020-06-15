Белград, 15 июня 2020, 11:58 — REGNUM Глава МИД Сербии Ивица Дачич 13 июня заявил, что диалог между Сербией и Косово должен возобновиться сразу после выборов сразу 21 июня в Сербии.
Дачич заявил, что он считает, что граждане Сербии поддержат предложение по демаркации границы с Косово, под которым в Белграде подразумевают передачу Сербии севера Косово. Но несмотря на то, что сербы будут воспринимать данный шаг как уступку Приштине, косовские албанцы не пойдут на то, чтобы в качестве жеста благодарности уступить Сербии Косовскую Митровицу.
В эфире сербского телеканала TV Prva политик заявил следующее:
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