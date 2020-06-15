Белград, , 11:58 — REGNUM Глава МИД Сербии Ивица Дачич 13 июня заявил, что диалог между Сербией и Косово должен возобновиться сразу после выборов сразу 21 июня в Сербии.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич (сс) Chatham House

Дачич заявил, что он считает, что граждане Сербии поддержат предложение по демаркации границы с Косово, под которым в Белграде подразумевают передачу Сербии севера Косово. Но несмотря на то, что сербы будут воспринимать данный шаг как уступку Приштине, косовские албанцы не пойдут на то, чтобы в качестве жеста благодарности уступить Сербии Косовскую Митровицу.

Косовская Митровица Photo Balkan

В эфире сербского телеканала TV Prva политик заявил следующее:

Это не что-то, что мы имеем, это что-то, за что нам придется бороться. У нас нет реальной власти в Приштине, но и у них нет фактической власти на севере Косово… По ожиданиям, международное сообщество и Приштина не захотят нам отдать даже этого. Мы сумели добиться 18 отзывов признания независимости Косово. И теперь у них нет большинства в Генеральной ассамблее ООН.

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