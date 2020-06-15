Берлин, , 10:27 — REGNUM Отношения между Германией и США являются сложными, и потому «неудивительно, что решение о выводе» американских военных с немецкой территории не было согласовано с властями страны. Такое мнение 15 июня высказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в прямом эфире телеканала ZDF.

«Скажем так, это сложно», — заявил Маас в ответ на вопрос о степени сложности нынешних немецко-американских отношений.

«Если видно, что такое решение (о выводе части военных США из Германии — ред.) не было согласовано стопроцентно в американском правительстве, то неудивительно, что и с нами оно не было согласовано», — также заявил он.

Кроме этого, как отметил глава МИД ФРГ, в Вашингтоне тоже много недовольных тем, как данное решение было принято, а Берлину до настоящего времени неясно, будет ли такой вывод войск и когда, где и как он будет осуществляться.

«Это демонстрирует, что такое важное решение не было исчерпывающе обсуждено в американском правительстве», — также указал Маас.

Отметим, ранее СМИ в США сообщили, что американский президент Дональд Трамп намеревается вывести с территории Германии 9,5 тысячи военных США из 35 тысяч, находящихся там.