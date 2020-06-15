Москва, , 10:16 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября и отмечать День знаний на месяц позже, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

«Давайте учебный год для школьников и студентов начинать с 1 октября, а сентябрь сделаем месяцем каникул. При этом учебный год будет длиться до конца июля», — предложил Жириновский.

Таким образом предлагается дать людям возможность подольше пробыть на юге, где сентябрь тоже теплый месяц.

«Так мы можем хотя бы технически продлить лето — и не только в этом году, когда страшная пандемия, но и на все времена», — рассуждает парламентарий.