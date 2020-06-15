Новосибирск, 15 июня 2020, 10:14 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания сегодня, 15 июня, дал поручение специалистам министерства образования региона — продолжить работу по совершенствованию системы дистанционного образования.

Оперативное совещание губернатора Новосибирской области Андрея Травникова со специалистам министерства образования региона
Оперативное совещание губернатора Новосибирской области Андрея Травникова со специалистам министерства образования региона
Правительство Новосибирской области

В региональном правительстве отметили, что резкий массовый переход на «дистант» позволил выявить ряд системных проблем. Но сейчас уже наработан некоторый опыт обучения школьников в таком формате.

«Конечно, мы не готовились к тому, что нам преподнесла эпидемия коронавируса — к тотальному масштабному дистанционному образованию во всех школах. Будем надеяться, что подобные испытания дистанционного образования нам больше проводить не придётся, потому что нужно признать: такое массовое заочное образование не равнозначно общению с педагогами, со сверстниками, — отметил Травников. — Тем не менее мы понимаем, что интерес к дистанционному образованию будет расти, нам нужно сделать выводы из этого опыта, из этой тренировки и скорректировать наши планы: что нам нужно сделать для того, чтобы дистанционное образование в обычном режиме стало более качественным, востребованным, удобным как для педагогов, так и для родителей, детей. И пользуясь площадкой рабочей группы Госсовета, просьба подготовить общие предложения, которые необходимы, актуальны для школ всей страны. С учётом нашего опыта, опыта наших коллег — других субъектов Российской Федерации».

По данным губернатора, новый учебный год 1 сентября Новосибирская область планирует начать в традиционном очном формате.

Но в регионе сохранят более жёсткие подходы к ведению карантина в образовательных организациях в случае увеличения количества заболевших, в том числе, традиционными ОРВИ и гриппом.

Министр образования региона Сергей Федорчук напомнил, что подготовка к массовому переходу на дистанционное обучение началась на следующий день после введения 18 марта 2020 года на территории области режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. С 6 апреля на «удалёнку» перешли 323 тысячи школьников. В муниципалитетах опыт организации дистанционного обучения школьников был приобретён ещё задолго до периода пандемии. Сегодня в проекте «Сетевая дистанционная школа» участвуют более 12,5 тысяч новосибирских учеников из 238 школ, 35 муниципалитетов области.

Что касается выявленных проблем, то, в частности, организовать качественное дистанционное обучение школьников не получалось из-за технических проблем: образовательные интернет-платформы не выдержали нагрузки из-за роста числа пользователей, да и не все педагоги оказались готовы к такой работе.

К новому учебному году министерство образования Новосибирской области разработает комплекс дополнительных мер для использования цифровых ресурсов и дистанционных технологий в образовательных организациях.

В августе 2020 года планируется провести повышение квалификации не менее 10 тысяч педагогов.