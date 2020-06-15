Москва, , 10:11 — REGNUM Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в российское Министерство иностранных дел в связи с дипломатическим скандалом, сообщает 15 июня РИА Новости.

Ранее, 5 июня, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство планирует выслать двух российских дипломатов. Это связано с историей о якобы перевозке в Чехию яда.

Кроме того, из Чехии выслали исполняющего обязанности главы представительства Россотрудничество и еще одного сотрудника агентства.

7 июня представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение правительства Чехии не отвечает прагматическим интересам республики. Она считает, что отношения между Москвой и Прагой портятся целенаправленно.

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