Киев, , 10:25 — REGNUM Иран до сих пор не взял на себя международную ответственность за самолёт украинской компании, сбитый в январе 2020 года над Тегераном, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

«Несмотря на факт сбития пассажирского самолёта авиакомпании МАУ иранской ракетой, Тегеран до сих пор не взял на себя международную ответственность за катастрофу», — сказал чиновник.

Он отметил, что Иран настаивает на человеческой ошибке, но Украина считает, что подобные выводы можно делать только после завершения расследования всех обстоятельств трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран намерен передать Франции бортовые самописцы сбитого лайнера для расшифровки, однако их требует Украина. Отметим, что на Украине нет оборудования, необходимого для расшифровки самописцев.

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