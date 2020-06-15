Белград, , 10:52 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 13 июня заявил, что Сербия стремится к вступлению в ЕС, а потому будет в первую очередь прислушиваться к заявлениям представителей ЕС по косовскому вопросу.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая в эфире сербского телеканала TV Prva сербский президент заявил:

Ни Германия, ни Великобритания не изменили своих позиций по вопросу о статусе Косово. Я ожидают прибытия Мирослава Лайчака (Спец. представитель ЕС по диалогу между Сербией и Косово — ИА REGNUM) сразу после выборов, возможно 22 июня. 23 июня я отправлюсь в Москву, а 25 или 25 июня в Вашингтон. Все оказывают на нас давление. Я не знаю, почему должно быть важно, будет ли посредником Лайчак или Гренелл (Ричард Гренелл, Специальный представитель Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово — ИА REGNUM), это ничего не изменит. По их мнению Косово должно быть независимым. И Европа, и Америка потребуют от нас признать это тем или иным образом. Ключевые переговоры будут проходить под эгидой Европейского союза, поскольку мы находимся на европейском пути.

При этом сербский президент отчаянно пытался усидеть на двух стульях и продемонстрировать лояльность и США, и ЕС, а заодно напомнить гражданам о важности явки на выборы:

Мы, конечно же, примем европейскую стороны, поскольку мы находимся на европейском пути, но мы нем можем сказать «нет» Гренеллу. Это нам ничем не поможет. Нам важна наша гармония, наше единство и важно, чтобы люди пошли на выборы. Мы уже доказали, что у нас достаточно сил, чтобы сказать «нет», и чтобы пойти на компромисс. Мы не можем решить этот вопрос легко, поэтому я заявил, что Сербия не явится с белым флагом.

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