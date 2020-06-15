Джакарта, , 10:07 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокую скорбь по поводу кончины бывшего начальника штаба сухопутных войск страны Прамоно Эдди Вибово, сообщает Antara.

«От имени правительства и сообщества я хотел бы выразить мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной генерала Прамоно Эдди Вибово в возрасте 65 лет», — заявил глава государства в президентском дворце в Богоре.

Напомним, Прамоно Эдди Вибово ушел из жизни в возрасте 65 лет 13 июня 2020 года, предположительно, из-за сердечного приступа. Прамоно Эдди Вибово будет похоронен на кладбище героев Калибата в Джакарте.

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