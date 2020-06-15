Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Банки крови в США из-за пандемии коронавирусной инфекции испытывают нехватку запасов плазмы, в связи с чем американский президент Дональд Трамп призвал граждан страны чаще сдавать кровь. Об этом сообщается в письме американского лидера в связи со Всемирным днем донора крови, отмечавшимся 14 июня.

Как пишет Трамп, многие банки крови в стране в настоящее время «испытывают нехватку запасов» кровяной плазмы, и большинство из них редко располагает запасом крови группы 0, подходящей всем пациентам и потому крайне важной, больше, чем на один день.

«Такие организации, как Американский Красный Крест и другие банки крови, ввели специальные протоколы для защиты доноров от возможного заражения инфекцией. Сдача крови может помочь свести к минимуму вред, нанесенный коронавирусом нашей стране», — отметил в своем письме президент США, призвав граждан чаще сдавать кровь.

«За последние несколько месяцев вызванные коронавирусом трудности привели к тому, что запасы плазмы и концентрата тромбоцитов в нашей стране достигли критически низкого уровня, а необходимость сдавать кровь никогда не была более острой», — также рассказал он и подчеркнул, что в США с середины марта было отменено свыше 30 тысяч акций по сдаче крови из-за коронавирусной инфекции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что суммарное число заразившихся SARS-CoV-2 на территории США на данный момент превысило 2,162 млн случаев.