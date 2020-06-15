Стокгольм, , 09:56 — REGNUM Благодаря усилиям России и США количество ядерного оружия в мире сокращается, однако обладающие этим оружием страны продолжают его модернизировать. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Отмечается, что, по состоянию на начало 2020 года, у России, США, Британии, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Северной Кореи и Израиля было порядка 13,4 тыс. ядерных боеголовок. Вместе с тем в начале 2019 года у этих стран было почти 13,9 тыс. боеголовок.

«Прежде всего, это связано с тем, что США и Россия устраняют выведенные из состава вооружений боезаряды», — говорится в докладе.

Вместе с тем, пишут аналитики, в США и в России реализуются масштабные и дорогие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолетов, а также объектов по производству оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Исследовательского центра по вопросам ликвидации ядерного оружия Университета города Нагасаки (Япония), основанных на анализе мнений экспертов и исследователей со всего мира, Россия владеет 6370 ядерными боеголовками, США — 5800 боеголовками, Китай — 320 боеголовками, Франция — 290 боеголовками, Великобритания — 195 боеголовками, Пакистан — 160 боеголовками, Индия — 150 боеголовками, Израиль — 80−90 боеголовками, КНДР — 35 боеголовками.

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