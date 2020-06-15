Киев, , 09:49 — REGNUM Убийство начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко совершили сотрудники украинских спецслужб и спецназа, заявил официальный представитель МВД Украины Артём Шевченко 14 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«4 февраля 2017 в Луганске в результате операции украинских спецслужб, с привлечением армейских спецназовцев, был уничтожен управляемым взрывом полковник… Олег Анащенко, начальник управления так называемой Народной милиции ЛНР», — рассказал он.

По словам чиновника, убийство командира было местью украинской стороны за сбитый Ил-76, в котором погибли 40 боевиков 25-й бригады ВСУ и девять членов экипажа.

Напомним, убийство Анащенко произошло в 2017 году. В Луганске взорвалась машина, в которой командир Народной милиции ехал вместе с ещё одним человеком.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, в 2019 году в Донбассе погибли 19 украинских диверсантов.

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