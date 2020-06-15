Париж, , 09:44 — REGNUM Кандидат в мэры Парижа Аньез Бузин хочет сделать Париж «туристической зоной» и помочь предприятиям и ресторанам поддержать деятельность города, потрясенного коронавирусом, сообщает Le Figaro.

Экс-министр здравоохранения Франции Аньез Бузин, заняв третье место в первом туре муниципальных выборов, который проходил в спорных условиях накануне введения карантина в стране, считает, что кризис перетасовал все карты второго тура, запланированного на 28 июня 2020 года.

«Победа возможна», — заявила Аньез Бузин.

«Экономический кризис обещает быть очень тяжелым, особенно в Париже. Поэтому крайне важно, чтобы у Парижа был план экономического восстановления», — объяснила кандидат в мэры.

«Мой план будет реализован с 1 июля. Он будет наделен 400 миллионами евро. Речь идет о том, чтобы помочь торговцам, ремесленникам и рестораторам выжить, в частности, благодаря освобождению от всех налогов в первый год, даже в следующем году, если кризис сохранится», — отметила Аньез Бузин.

«Если весь Париж станет единой туристической зоной, туристы, вернувшись, смогут открыть для себя районы, которые сегодня не очень привлекательны», — добавила Аньез Бузин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько сотен полицейских собрались в воскресенье вечером, 14 июня, в Париже, чтобы выразить протест против последних заявлений правительства Франции.

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