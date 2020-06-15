Екатеринбург, , 09:48 — REGNUM Бюджетникам и чиновникам Екатеринбурга необходимо подавать жалобы, если их заставляют голосовать по поправкам к Конституции РФ. Об этом заявил глава аппарата горадминистрации Илья Захаров.

По мнению Захарова, нужно не бояться жаловаться на своих руководителей в случае принуждения.

«У нас сейчас такая борьба с коррупцией», — цитирует чиновника интернет-газета Znak.

Глава аппарата уверен: как только один из бюджетников не испугается и обжалует решение своего начальника, то дальше всё «пойдёт по накатанной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге допустили проведение лотереи на участках для голосования по поправкам к Конституции РФ.

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