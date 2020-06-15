Москва, , 09:44 — REGNUM Совместные военные учения подразделений противовоздушной обороны (ПВО) России и Египта состоятся в 2021 году на территории России. Об этом 15 июня рассказал начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

«В рамках нашего дальнейшего сотрудничества со специалистами войск ПВО Египта организована работа по проведению совместного учения в 2021 году на территории Российской Федерации», — приводит его слова журнал «Национальная оборона».

Также Леонов отметил «полное взаимопонимание» членов боевых расчетов ПВО на состоявшихся в 2019 году совместных российско-египетских учениях по противовоздушной обороне «Стрела дружбы-2019» и объяснил это тем, что большая часть офицеров из Египта обучались в России на базе Военной академии войсковой ПВО и также в 106-м и 726-м учебных центрах ПВО ВС РФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня стало известно, что российская космическая система предупреждения ракетного нападения на базе спутников «Тундра» начала работать в штатном режиме.