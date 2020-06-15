Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп издаст книгу, в которой будут содержаться «непристойные истории» о главе Белого дома. Об этом 15 июня сообщает The Daily Beast.

Книга будет называться «Слишком много и никогда не достаточно», она должна поступить в продажу 11 августа 2020 года.

Содержание книги не раскрывается, однако по данным журналистов, в ней будет рассказана роль Мэри Трамп в публикации о налоговых схемах семьи президента.

Напомним, Мэри Трамп дочь покойного брата Дональда Трампа — Фреда. Причина, по которой племянница главы американского государства решила его опорочить — не сообщается.